​Боевики понесли масштабные потери: стало известно о мощной ответке ВСУ

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воскресенье, 24 марта 2019, 07:59

Украинские военнослужащие в ответ на провокации уничтожили пятерых оккупантов на Донбассе, еще одного ранили.

Об этом сообщает ООС.

"23 марта противник трижды нарушил режим прекращения огня. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"- дважды: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное, с крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что потерь среди наших защитников нет, зато пять оккупантов убиты, еще один ранен.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, подвозившая боеприпасы на их позиции.

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