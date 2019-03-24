​Боевики понесли масштабные потери: стало известно о мощной ответке ВСУ

Украинские военнослужащие в ответ на провокации уничтожили пятерых оккупантов на Донбассе, еще одного ранили.

Об этом сообщает ООС.

"23 марта противник трижды нарушил режим прекращения огня. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"- дважды: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Степное, с крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел наших позиций с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станковой противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что потерь среди наших защитников нет, зато пять оккупантов убиты, еще один ранен.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, подвозившая боеприпасы на их позиции.