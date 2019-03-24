Крушение лайнера Viking Sky: появились новые детали происшествия

Круизный лайнер Viking Sky, который терпел крушение на западе Норвегии, прибыл в порт норвежского города Молде.

Об этом сообщили в Норвежской вещательной корпорации.

"Мы сделали это", – вскрикнули пассажиры, когда добрались суши.

К моменту прибытия на набережной собралась толпа граждан, которые приветствовали спасенных пассажиров.

Напомним, что у лайнера Viking Sky отказали двигатели. С него были эвакуированы около 500 из 1373 людей. 20 пассажиров получили ранения. Во время шторма было повреждено судно, которое привлекли к масштабной операции по спасению лайнера Viking Sky.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Эфиопии на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 нашли черный ящик.



