Не хватает танков: сети повеселили необычные фото из центра Львова

В сети активно обсуждают фотографии со Львова, где в центре города сосредоточилось несколько десятков автомобилей полиции и военный транспорт.

Соответствующий снимок опубликовало в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

На снимках видно, как автомобили патрульной полиции стоят у дороги.

Примечательно, что сегодня во Львове запланировано выступление президента Украины Петра Порошенко. Пользователи в социальной сети связывают такое скопление транспорта именно с визитом гаранта.

Напомним, что главными претендентами на выборах на пост президента Украины остаются Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети поднялась волна возмущения из-за слишком откровенные аналогии с кандидатами в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в сериале "Слуга народа".