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​Претендент на премию "Дарвина": военнослужащий устроил взрыв на полигоне ВСУ под Черниговом

пятница, 29 марта 2019, 05:39

27 марта в пгт. Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования "Пивнич" один из военнослужащих, пытался самостоятельно обезвредить найденный взрывной предмет, в результате чего один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивнич".

"Нарушив правила безопасности и обращения с неизвестными взрывными предметами, один из военных взял в руки предмет и откинул его. В результате произошел взрыв. Один военный получил телесные повреждения средней тяжести. Был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана медицинская помощь и его жизни ничего не угрожает. Второй военнослужащий остался невредимым", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в результате мощного взрыва в Кропивницкому пострадали минимум три человека.

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