Голодовка Гриба: в России сделали циничное заявление

Украинский политзаключенный Павел Гриб, приговоренный в РФ к 6 годам тюрьмы, прекратил голодовку, которую объявил 25 марта.

Об этом со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонида Петрашиса сообщают российские СМИ.

"29 марта Гриб написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал", - заявил глава ОНК Ростовской области.

Петрашис заявил также, что Гриб уже принимает пищу и "чувствует себя удовлетворительно".

"Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19)... В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается", - сказал он.

Напомним, подробнее о незаконном суде над Павлом Грибом читайте в материале "Апострофа": Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь.