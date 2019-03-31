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Журналисты узнали неожиданные подробности убийства бизнесмена в особняке под Одессой

воскресенье, 31 марта 2019, 14:59

Убийство и ограбление бизнесмена в поселке "Сосновый берег" под Одессой, по всей видимости, не является делом рук профессиональных налетчиков.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Думская".

Более того, не исключено, что убийство произошло на бытовой почве,

Правоохранители опровергли информацию о том, что перед смертью мужчину пытали и что из дома было вынесено большое количество ценных вещей.

"Да, кое-что пропало, но далеко не все самое ценное. Скажем, айфон и серебряные часы остались при погибшем", — говорит собеседник журналистов.

Предпринимателя Андрея Я. убили предположительно из травматического (или переделанного газового) пистолета. Стреляли в упор в затылок.

"Есть основания считать, что убийц он знал, и преступление было совершено после совместного распития алкогольных напитков", — добавил источник.

Также отмечается, что убитый — бывший руководитель строительной компании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", предприниматель, которого жестоко убили в ночь на субботу, 30 марта, в селе Фонтанка под Одессой, занимался сдачей недвижимости в аренду.

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