В Запорожье произошло смертельное ЧП во время выборов

В Запорожье во время выборов президента Украины 2019 умер человек.

Об этом сообщает местный сайт "Zабор".

Пожилая женщина умерла в воскресенье, 31 марта, у себя дома. По причинам болезни она не могла самостоятельно прийти на избирательный участок, потому она должна была проголосовать дома. Однако когда к ней пришли представители избирательной комиссии, обнаружили ее уже мертвой.

По предварительным данным, женщина умерла за полчаса до их прихода.

Напомним, 31 марта, в Украине проходят очередные выборы президента. На кресло главы государства претендует 39 кандидатов.

Как сообщает "Апостроф", в Одессе на избирательном участке произошел конфликт: ревнивая жена начала драку с мужем-полицейским и его напарницей по службе.