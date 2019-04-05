В Испании при взрыве обрушилась часть жилой многоэтажки: опубликованы видео

5 апреля в одной из жилых многоэтажек столицы Испании Мадрида прогремел взрыв.

Как сообщает местная пресса, здесь взорвался бытовой газ.

По информации газеті Diario Critico, в результате взрыва пострадали квартиры, расположенные на последнем этаже жилого дома. Ударной волной были обрушены стены, а крыша в данный момент держится на опорных столбах. Обломки здания падали вниз, подвергая опасности пешеходов.

Инцидент произошел в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены.

Известно о семи пострадавших, которые обратились за помощью к медикам. К месту взрыва прибыли 11 команд пожарных. Зона происшествия оцеплена.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 февраля в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.