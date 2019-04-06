Под Винницей умер 18-летний парень: родители обвиняют медиков

В Винницкой области, в селе Криковцы, скончался 18-летний парень, родители утверждают, что это произошло из-за отсутствия реакции на вызов со стороны "скорой помощи".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Иван был здоровым парнем и почти не болел, по словам родителей. Пока однажды не начал жаловаться на боль.

“Упал на диван, спросила, что с тобой. Говорит - живот болит. Мы бегом к фельдшеру”, - рассказывает мать погибшего Наталья Лещенко.

Родители повезли его к сельскому фельдшеру, она ничем помочь не смогла и вызвала скорую. Врач говорит, парень был в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Поэтому она, чтобы не терять время, сказала отцу немедленно везти парня в районную больницу. Сама же начала вызывать скорую, чтобы та ехала на встречу семье.

“Позвонила, они меня долго допрашивали, как мы можем найти, если он выехал. Я говорю - его не надо искать, он сам вас увидит. Вы только едьте”, - говорит фельдшер Алла Мартынюк. Однако когда отец Ивана домчал до больницы, которая за 30 километров от села, обе кареты скорой увидел на стоянке.

“Никто никуда не двигался. Они мне позвонили, говорю - я выезжаю, но не знаю, довезу ли, он начал падать, сильные боли в животе. Я всю дорогу спрашивал - Ванечка, что болит, он говорил живот. Говорил ему - потерпи, мы тебя спасем”, - говорит отец Анатолий.

Парня сразу доставили в реанимацию. Он уже был при смерти, говорят врачи.

“Проводили искусственное дыхание, а потом делал массаж сердца. Капали в обе вены, но к сожалению, запустить сердце не удалось”, - комментирует реаниматолог Дмитрий Сенченко.

Официальная причина смерти - панкреатит, острое воспаление поджелудочной железы. Однако один из хирургов говорит, если бы Ивана везла скорая, его могли бы спасти.

“Отец его транспортировал неправильно, он по дороге несколько раз терял сознание, он был наклонен вперед. Дыхание останавливалось. Вследствие этого наступил отек мозга. Он бы от панкреатита не умер так быстро. Он умер от того, что во время транспортировки возникли проблемы с дыханием”, - уверен врач-анестезиолог Александр Гузар.

В центре экстренной медицинской помощи свою вину отрицают. И во всем обвиняют фельдшера, которая должна была вызвать бригаду в село.

“Она позвонила на 103, но она неправильно дала адрес и неправильно дала номер телефона отца”, - утверждает главный врач Винницкого центра экстренной медицинской помощи Анатолий Пирникоза.

Родители написали заявление в полицию и прокуратуру. Если вину врачей докажут, за неоказание помощи им грозит до трех лет лишения свободы.

“Продолжаются следственные действия, в ходе будет установлен порядок вызова и принятия, причины невыезда работников скорой помощи к больному. Действиям каждого будет дана правовая оценка”, - прокомментировал начальник Немировского районного отдела полиции Александр Король.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 марта умер украинский журналист, редактор ленты новостей издания Focus.ua Святослав Секунов, коллеги обвинили медиков в "феерическом пофигизме".