РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 апреля

03:30
На Донбассе спасли собаку, три года прожившую под землей: доброе видео
02:28
Опубликовано впечатляющее видео падения метеорита в России
01:22
Донбасскую "бригаду 200" пополнил казачий полковник: офицер ВСУ показал фото
00:17
Опубликованы новые фото ЧП с мостом в Крым

7 апреля

23:59
​​Оторвало руку: на Донбассе прогремел взрыв, фото и подробности ЧП
23:42
​В Киеве произошло смертельное ЧП с молодой женщиной: фото
23:10
​Что ждет Порошенко после фиаско во втором туре: озвучен печальный прогноз
22:36
​Пламя охватило многоэтажку: появились фото огненного ЧП в Киеве
22:09
​Президентом не может быть наркозависящий человек - Порошенко
21:58
​Ученые показали уникальное видео с белой акулой
21:20
Определились все участники полуфинала Кубка Украины
21:13
Опубликованы фото победы "русского мира" в Севастополе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе спасли собаку, три года прожившую под землей: доброе видео

понедельник, 08 апреля 2019, 03:30

В Дружковке (Донецкая область) пес три года прожил под землей и дождался спасения.

Об этом сообщает ТСН.

Все началось с того, что местная жительница проходила мимо теплотрассы и услышала, как скулит собака. Там сидели двое щенков и начала носить им еду.

“Воду каждые три дня меняла. Там и одеяла, и подушки принесла. Трубы горячие, то тепло там было”, - говорит женщина.

Так продолжалось целых три года. Один щенок исчез еще несколько лет назад. Вытащить ее не удавалось никак – будучи пугливой, она постоянно пряталась вглубь трассы. Но кормили ее все в округе.

Рассказывают, что только не придумывали, чтобы достать собаку - и кольцами, и приманками. Но собака, которая не привыкла к людям, всякий раз убегала в глубь труб теплотрассы. Не смогла справиться и целая бригада МЧС.

Слухи о собаке дошли до волонтеров в оккупированном Донецке, оттуда связались со службой спасения в Киеве. Инженеры долго проектировали ловушку для спасения животного. В итоге, спасательная операция прошла успешно.

Во дворе настолько привыкли, что в теплотрассе живет щенок, что для всех прохожих здесь оставили табличку – собаки здесь больше нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чернобыле с крыши саркофага спасли собаку.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: