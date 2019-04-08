На Донбассе спасли собаку, три года прожившую под землей: доброе видео

В Дружковке (Донецкая область) пес три года прожил под землей и дождался спасения.

Об этом сообщает ТСН.

Все началось с того, что местная жительница проходила мимо теплотрассы и услышала, как скулит собака. Там сидели двое щенков и начала носить им еду.

“Воду каждые три дня меняла. Там и одеяла, и подушки принесла. Трубы горячие, то тепло там было”, - говорит женщина.

Так продолжалось целых три года. Один щенок исчез еще несколько лет назад. Вытащить ее не удавалось никак – будучи пугливой, она постоянно пряталась вглубь трассы. Но кормили ее все в округе.

Рассказывают, что только не придумывали, чтобы достать собаку - и кольцами, и приманками. Но собака, которая не привыкла к людям, всякий раз убегала в глубь труб теплотрассы. Не смогла справиться и целая бригада МЧС.

Слухи о собаке дошли до волонтеров в оккупированном Донецке, оттуда связались со службой спасения в Киеве. Инженеры долго проектировали ловушку для спасения животного. В итоге, спасательная операция прошла успешно.

Во дворе настолько привыкли, что в теплотрассе живет щенок, что для всех прохожих здесь оставили табличку – собаки здесь больше нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чернобыле с крыши саркофага спасли собаку.