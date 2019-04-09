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В "серой зоне" на Донбассе погиб украинский сапер: названа фамилия

вторник, 09 апреля 2019, 13:02

Утром 9 апреля в "серой зоне" проведения операции Объединенных сил погиб старшина службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Бойцов.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Сегодня утром, вблизи села Зайцевое Бахмутского района (это “серая зона” ООС), при очистке участков местности от взрывоопасных предметов, подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Погиб старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов, 1979 г. р., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань, 1994 г. р. и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Бескоровайный, 1992 г. р." - написал он.

Глава ведомства выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления сотрудникам ГСЧС, получившим травмы.

"Вечная память павшим. Слава Героям!" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе.

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