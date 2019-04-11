Ученый указал на отсутствие важной проверки на Керченском мосту

"Открытие" российскими оккупантами Керченского моста не было настоящим, так как не проводилась проверка его на надежность.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил кандидат геолого-минералогических наук, независимый эксперт Юрий Медовар.

"На самом деле, мост в прямом смысле никто не открывал. Что значит открыть мост? Его нагружают, давая сосредоточенную нагрузку. Должны были поставить танки либо тяжелые КрАЗы, груженые под 40 тонн, и проехать по мосту. Именно так принимается мост, а потом специалисты смотрят, насколько он проседает. Это нормально, мост должен быть нагружен", - отметил ученый.

"А что получилось? Проехал якобы Путин за рулем КАМАЗа, а всего было 10 КАМАЗов, это примерно 150 тонн, и они ехали не сплошняком, а в шахматном порядке, да еще и пустые. Слушайте, это же не приемка моста - не было сосредоточенной нагрузки, полной нагрузки на опоры, чтобы посмотреть, что, куда просядет и куда уйдет", - сказал он.

Читайте полный текст интервью с Юрием Медоваром: Крымский мост как ракета из навоза, которая никогда не полетит - российский ученый.