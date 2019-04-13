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В России толпа детей жестоко избила ногами школьника: видео расправы

суббота, 13 апреля 2019, 03:36

В городе Казань (Россия) около местной школы толпа детей устроила драку и побила школьника.

Об этом сообщают росСМИ.

На видео видно, как толпа хулиганов бьет одного мальчика. Они избивали ребенка ногами со всей силы. Информацию о драке около школы №171 в Казани подтвердил дежурный офицер МВД.

Пользователи сети предположили, что ребенок в результате нападения и избиения толпой получил сильные увечья. Некоторые даже заявили, что он мог скончаться от травм.

"5 апреля проходило по сводке, никаких трупов и "50 на 50" (это реплика из сообщения в соцсети - ред.) нет, у него ушибы просто. Уголовное дело возбудило по 112-й статье, идет расследование", - пояснил представитель МВД.

Как сообщал "Апостроф", в одной из школ Луцка между 9-классником и учителем физкультуры случился конфликт с применением физической силы.

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