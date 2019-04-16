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На Волыни пассажирский бус устроил смертельное ДТП с легковушкой: фото

вторник, 16 апреля 2019, 17:01
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Фото: пресс-служба полиции Волынской области

Во вторник, 16 апреля, на Волыни микроавтобус "Opel Vivaro" врезался в "ЗАЗ Daewoo", в результате чего один человек погиб и шесть человек получили ранения, в том числе и водитель микроавтобуса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Автомобиль "Opel Vivaro", за рулем которого находился 44-летний житель города Нововолынск, двигаясь в направлении города Жовква Львовской области, при осуществлении обгона, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Daewoo", - сообщают в ведомстве.

Известно, что в результате ДТП 40-летний водитель "ЗАЗ Daewoo", житель города Сокаль Львовской области, погиб. Пострадали также пятеро пассажиров и водитель автомобиля "Opel Vivaro". Все они жители города Нововолынска. Их госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Луцком произошло страшное ДТП с велосипедистом.

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