В Мариуполе простились с погибшим на Донбассе "Смурфиком": фото

В среду, 17 апреля, в Мариуполе простились с Николаем Волковым ("Смурфиком"), добровольцем-парамедиком 2-й роты "Тіні" 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской Добровольческой Армии, который 10 апреля вечером погиб в районе Мариуполя от пули снайпера боевиков.

Об этом сообщает Цензор.

Отмечается, что в тот день военнослужащего в состоянии комы доставили в больницу имени Мечникова в Днепре. Там он находился в критическом состоянии, у него была повреждена большая часть мозга и костей черепа. В ночь на 15 апреля у него несколько раз останавливалось сердце, умер около 8:00 в больнице им. Мечникова в Днепре.

Николай Волков родился 25 февраля 1999 года в Мариуполе. Здесь он окончил 9 классов школы №4, после чего поступил в Мариупольский электромеханический техникум.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в Ивано-Франковске провели в последний путь волонтера-парамедика батальона "Госпитальеры" капеллана Сергея Мороза с позывным "Фрост".