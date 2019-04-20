Дрова отсырели: сети повеселило ЧП возле Крыма с большим военным кораблем Путина

Российский десантный корабль Черноморского флота "Цезарь Куников" сломался во время учений неподалеку от мыса Херсонес (аннексированный Крым).

Об этом сообщает пресс-служба флота РФ.

Уточняется, что поломка произошла прямо в море, которая касалась неисправности рулевого устройства. Корабль тут же отбуксировали в пункт базирования в Крыму.

Отметим, что в ходе учений морские пехотинцы и экипаж корабля выполнили погрузку на БДК бронетранспортеров БТР-82А и личного состава.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря.

В сети тут же высмеяли ЧП с российским кораблем.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о серьезном ЧП с кораблем, плывшим в Россию.