Появились подробности боя и имя погибшего на Донбассе украинского бойца

В воскресенье, 21 апреля, в районе зоны действия Операции объединенных сил в бою погиб украинский военнослужащий Александр Цапенко.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

Боец был убит в ходе обстрела позиций ВСУ боевиками из минометов.

"С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка, группа вражеской пехоты начала передвижение к полосе обеспечения. Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, вынудив его к отступлению", – отметил представитель пресс-центра.

По его словам, прикрывая отход пехоты, боевики начали обстрел позиций украинских бойцов из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась возле Александра, полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

"За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награждению (посмертно)", – также подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 22 апреля, на Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий ВСУ.