RU   UA  

понедельник, 22 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

22 апреля

17:24
Суд в Киеве остановил переименование УПЦ (МП)
17:16
Жена Зеленского сделала неожиданное заявление о роли первой леди
17:05
Появились подробности боя и имя погибшего на Донбассе украинского бойца
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцам придется пойти на жертвы, а Водолеям нужно будет уступить
16:55
Известная российская актриса стала жертвой группового изнасилования
16:50
Путин в гневе: известный карикатурист ярко показал результаты выборов в Украине
16:49
Официальные результаты выборов - обработано 99% (обновляется)
16:45
Лучшая украинская теннисистка сохранила свои позиции в топ-6 мирового рейтинга
16:35
Выборы в Украине: в сети напомнили слова топ-пропагандистки Кремля о победе фашистов в России
16:32
​Победа Зеленского: у Путина сделали странное заявление
16:31
В Шри-Ланке назвали виновных в кошмарных терактах
16:02
​Отдых на Пасху: во сколько украинцам обойдутся праздничные рейсы в Европу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились подробности боя и имя погибшего на Донбассе украинского бойца

понедельник, 22 апреля 2019, 17:05
переглянути новину українською

В воскресенье, 21 апреля, в районе зоны действия Операции объединенных сил в бою погиб украинский военнослужащий Александр Цапенко.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

Боец был убит в ходе обстрела позиций ВСУ боевиками из минометов.

"С целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка, группа вражеской пехоты начала передвижение к полосе обеспечения. Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, вынудив его к отступлению", – отметил представитель пресс-центра.

По его словам, прикрывая отход пехоты, боевики начали обстрел позиций украинских бойцов из минометов калибра 82 мм. Одна из мин взорвалась возле Александра, полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

"За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награждению (посмертно)", – также подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 22 апреля, на Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: