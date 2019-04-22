В Молдове задержали "московского казачка" по кличке Захар, воевавшего на Донбассе: фото

В Молдове задержали боевика, который воевал на Донбассе против украинских солдат ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Тут на днях в Кишинёве задержали ошивавшегося в 2014-2015 годах в рядах ВВД на Донбассе молдавско-московского казачка", - написали в сети.

Отмечают, что его имя Захаров Александр Викторович, а кличка "Захар". Боевик родился 22 декабря 1987 года. Жил в Молдове в городе Тараклия, а потом в российском Подольске.

Как сообщал "Апостроф", на блокпосту "Петропавловка" в Станично-Луганском районе полиция задержала 46-летнего боевика разведывательного взвода так называемой ЛНР.