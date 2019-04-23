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Тяжелые сутки на Донбассе: погиб украинский военный, еще трое ранены

вторник, 23 апреля 2019, 08:00
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В понедельник, 22 апреля, российские боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции воинов ВСУ, в результате один боец погиб, а трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды применили запрещенное Минскими договоренностями оружие - минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских защитника получили ранения.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще семь - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что военные ВСУ контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих по позициям боевиков на Донбассе.

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