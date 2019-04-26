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Что происходит на шахте "Схидкарбон" на Донбассе: свежие фото и данные о жертвах

пятница, 26 апреля 2019, 13:38
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К утру, 26 апреля на оккупированной части Донбасса из обвалившейся шахты "Схидкарбон" российские спасатели (МЧС РФ) вытащили тело четвертого погибшего горняка, еще 13 находятся внизу, их состояние неизвестно.

Об этом сообщает Telegram-канал под названием InsideDonetsk.

Согласно первым результатам расследования причин происшествия можно предположить, что обрушение произошло из-за "газового хлопка", который возможен только при отсутствии вентиляции внутри шахты.

"Взрывы были настолько мощными, что обрушилось много тонн породы - сейчас там всё будто в одной куче. А такие "хлопки" возможны лишь при серьёзной загазованности помещения. Это значит, что в шахте недостаточно (или вовсе не...) использовались вентиляционные стволы", - сообщается в соцсети.

В данный момент спасатели ищут возможность проникнуть внутрь шахты через завалы породы, чтоб извлечь оставшихся внутри шахтеров. По словам представителей МЧС, на ликвидацию последствий уйдёт "не один и не два дня".

Также названы фамилии 2 погибших.

Как сообщал "Апостроф", взрыв метана на шахте "Схидкарбон" произошел 25 апреля утром, около 11 часов. Из-под завалов к утру следующего дня были извлечены тела 4 погибших. Спасатели продолжают поиски других пострадавших, но шансы, что они живы, минимальные.

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