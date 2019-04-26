Появились фото и подробности о молодом "гонщике", погибшем в ДТП в Херсоне

Погибший в жутком ДТП в Херсоне работал в Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Херсон типичный.

Погибшим оказался 23-летний водитель BMW. Его больше 2-х часов доставали их покореженного авто, он умер в больнице. Уточняется, что парень мчался по городу с огромной скоростью. Из-за аварии без электроэнергии остались жители "Военки". На троллейбусной опоре, в которую врезалась иномарка, металлические прутья оттянуло на метр.

Погибший парень - сын одного из местных моряков. Был ли парень пьян, предстоит выяснить правоохранителям. Смятое в аварии авто на данный момент находится на штрафплощадке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне произошла серьезная авария, в которой пострадали семь человек.