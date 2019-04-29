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В Европе в аварии погиб известный дизайнер одежды

понедельник, 29 апреля 2019, 19:10
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В Румынии недалеко от курортного города Констанца произошло ДТП, в котором погиб модельер Резван Чобану.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает "Укринформ".

"По предварительным данным, находившийся за рулем 43-летний водитель не справился с управлением на опасном участке дороги и потерял контроль над автотранспортным средством. В результате столкновения автомобиля с деревом водитель скончался на месте аварии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в автомобиле было найдено удостоверение личности еще одного человека, который, предположительно, тоже находился в автомобиле. Правоохранительные органы инициировали уголовное дело по статье "Убийство по неосторожности".

Проводятся дополнительные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 апреля в Херсоне на огромной скорости в столб врезалась иномарка BMW, водитель вследствие аварии погиб.

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