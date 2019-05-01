На Прикарпатье грузовик протаранил жилой дом: фото с места аварии

Во вторник, 30 апреля, в Косовском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль врезался в жилой дом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

"Около 5:00 40 минут в селе Тюдов, Косовского района, водитель грузового автомобиля въехал в жилой дом. Как предварительно установили правоохранители, 38-летний житель района, управлявший грузовым автомобилем "DAF FT XF 105 460" двигался в пгт Куты, но не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и въехал в жилой дом", - говорится в сообщении.

В результате аварии, водитель автомобиля и его пассажирка, 2004 года рождения, с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 мая в Краматорске, Донецкой области, автомобиль с военнослужащими ВСУ врезался в маршрутку: один человек погиб.