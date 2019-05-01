В Украине разыгрался скандал из-за издевательств над малюткой в интернате

В Днепре разразился скандал в одном из Центров социальной поддержки детей из-за 2-летней девочки, которую привязали к стулу.

Об этом сообщает Информатор.

Так, во вторник, 30 апреля, около 17:20 мужчина пришел в учреждение проведать ребенка, над которым он оформляет опекунство. Когда он поднимался к нему, он увидел в соседней группе маленькую девочку, привязанную шарфом к стулу.

Мужчина тут же возмутился тому, что происходит. На его возмущения ему ответили, что девочка мешала педагогам, и ее наказали за плохое поведение.

По словам очевидца ЧП, он пытался донести воспитательнице, что это зверские методы, и так нельзя поступать с детьми, однако у женщины это не вызвало угрызений совести. Не напугала сотрудников интерната даже угроза вызвать полицию. Когда мужчина попытался снять случай на телефон, педагоги помешали ему это сделать.

Мужчина вызвал на место патрульных, а те в свою очередь — ювенальную превенцию. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новые издевательства оккупантов над детьми в Крыму.