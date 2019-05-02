Украинский военный показал пополнение "бригады 200" на Донбассе: фото

Боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли на Донбассе очередные потери: был ликвидирован Алексей "Лукич" Шашков, а другой боевик, Сергей "Прапор" Заболоцкий, умер от рака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

В частности, член "9 ошпмп" Алексей Шашков из города Бахмут погиб в районе населенного пункта Верхнешироковское (Октябрь) 19 апреля.

Сергей Заболоцкий из Донецка умер от рака желудка 29 апреля.

Оба боевика, по информации из социальных сетей, принимали участие в боевых действиях на Донбассе с 2014-2015 годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации бойцами ВСУ на Донбассе боевика НВФ Сергея Тереника "Севера".