На Волыни разгорелся скандал из-за смерти 24-летнего парня: фото и видео

На Волыни разгорелся скандал из-за смерти молодого человека после местной дискотеки.

Об этом сообщают местные СМИ.

У местных жителей есть своя версия произошедшего. В частности, стало известно, что умершего звали Николай Кривчук, а его обидчики уже не впервые провоцируют людей на конфликты.

"Эта *варь, каторая это сделала, уже не первый раз делает это ... И все сходится с рук. Как не побьет в реанимацию, то вообще прибьет", - комментирует в Фейсбуке Виктория Мельничук, двоюродная сестра погибшего.

Как сообщает Волынь24, предполагаемый обидчик Николая живет неподалеку – в соседнем поселке. По словам местных, ребята, которые видели, что произошло, вряд дадут показания, потому что боятся за свою жизнь.

"Это местный "решалово", который имеет людей, с которыми может решить проблемы", - пишет издание.

Помимо этого, в редакции издания появилась копия врачебного свидетельства о смерти, в котором усматривается, что смерть наступила в результате случаев повреждения с неопределенным намерением. Среди травм у потерпевшего диагностировали отек головного мозга и легких, перелом костей основания черепа, закрытая тупая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в кору головного мозга. Кроме того, в документе указано, что травму молодому человеку нанесли на территории села Губин Первый.

Как сообщал "Апостроф", ранее разразился скандал вокруг избиения учителя отцом школьника в Киеве.