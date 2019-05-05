Появились подробности смерти от бубонной чумы в Монголии

В Монголии от бубонной чумы умерла пара, которая контактировала с российскими туристами.

Об этом сообщает издание Siberian Times.

Так, власти Монголии подтвердили смерть супругов из провинции Баян-Улгий на западе страны от бубонной чумы. Известно, что 38-летний мужчина охотился на сурков, мясо которых они употребляли с женой. Потому предполагают, что именно это стало причиной заражения бубонной чумой.

В прямом или косвенном контакте с умершими были 158 человек. Все они находятся под наблюдением. Среди них - по меньшей мере 17 туристов из России. В интернете публикуют фотографии того, как специалисты в защитной одежде проверяют пассажиров рейса, который прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из региона.

Посольство РФ в Монголии сообщило, что у российских туристов нет проблем со здоровьем.

Власти провинции Баян-Улгий объявили карантин, который продлится до 6 мая. О других зараженных пока не сообщается.

Как сообщают росСМИ, Национальный центр по неинфекционным заболеваниям Монголии опубликовал рекомендации по профилактике заболевания.

Не охотиться на сурков и не торговать сырьем, полученным данным способом;

Не употреблять мясо сурков, не хранить его дома и не перевозить в городские районы;

Ежегодно участвовать в вакцинациях;

При таких симптомах, как лихорадка, головная боль, отеки или припухлости, недержание, боль в теле и мышцах, срочно обращаться к врачу.

"Сейчас все делается для того, чтобы чума не распространилась на территории соседних с Магнолией государств, потому и был введен карантин. Это особо опасная инфекция, протекающая в различных клинических формах. Бубонная чума менее контагиозная, но это не значит, что она незаразная. Существует множество санитарных мероприятий для снижения распространенности болезни. Например, при карантине в течение шести дней специалисты наблюдают за контактными лицами. Если у них нет проявлений болезни, то ограничения снимают. Ни для России, ни для других регионов нет опасности заражения. Для этого соблюдаются строгие санитарные правила. Так что беспокоиться абсолютно не о чем. Все было сделано четко и правильно, в соответствии и с международными стандартами", - рассказала российский медик София Русанова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области была зафиксирована повышенная гибель поросят, которым в итоге был поставлен диагноз африканской чумы свиней.