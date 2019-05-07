Боевики убили украинского военного на Донбассе

С начала вторника, 7 мая, российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как отмечается, боевики атаковали украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил. Еще двое украинских защитников получили ранения.

Отмечается, что на все провокации боевиков украинские военные давали адекватный ответ. Потери противника пока уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о том, что на Донбассе покончил с собой предатель Украины.