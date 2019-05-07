Погиб участник АТО: появились новые фото и детали трагедии под Киевом

В дорожной аварии, которая произошла 6 мая в Киевской области, погиб участник АТО Александр Омеляшко и его отец.

Об этом сообщают друзья погибшего в социальных сетях.

"Вчера вечером, около села Сотниковка, автомобиль сбил нашего побратима Омеляшко Александра вместе с его отцом, оба погибли", – говорится в сообщении на Facebook странице "11 батальон братство".

Дата похорон бойца пока неизвестна, по предварительным данным, они пройдут 8 мая в 12:00.

ДТП произошло на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка вечером 6 мая. Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился пьяный депутат горсовета Яготина, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором находились Омеляшко и его отец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 мая под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.