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На Донбассе 8 мая погиб украинский военный: подробности

среда, 08 мая 2019, 19:45
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С начала среды, 8 мая, российско-оккупационные войска пять раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военный.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как сообщается, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, обстрелы велись вблизи города Марьинка; населенного пункта Павлополь; села Лебединское и поселка Опытное.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщается в отчете.

Также отмечается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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