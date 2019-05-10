В Николаеве произошло ДТП с участием чемпиона Параолимпийских игр: фото и видео с места ЧП

В Николаеве, в ночь на 9 мая, произошло ДТП, где перевернулась Mazdа, за рулем которой оказался чемпион Паралимпийских игр, пловец Богдан Гриненко.

Об этом сообщают Новости-N, публикуя фото и видео с места ЧП.

Уточняется, что иномарка ехала по Центральному проспекту, со стороны улицы Садовой в направлении 3-й Слободской. В салоне находились четыре человека — два парня и две девушки. Компания возвращалась из кинотеатра.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП пассажиры получили несерьезные травмы. А автомобиль получил значительные механические повреждения.

Как сообщал Апостроф, ранее в Николаеве произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель вылетел из салона.