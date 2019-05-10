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В России водитель врезался в толпу на празднике 9 мая: видео момента ДТП

пятница, 10 мая 2019, 00:27
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В Иркутской области РФ 9 мая участник праздничного автопробега, приуроченного ко Дню Победы, на полном ходу врезался в толпу.

Видео момента ДТП опубликовано на YouTube.

Предположительно, водитель перепутал педали газа и тормоза. О состоянии здоровья людей, находившихся на тротуаре, не сообщается.

На записи видно, как авто объезжает припаркованные машины. После этого водитель резко газует, врезается в 4 человек и другую машину. С людьми на капоте водитель продолжает движение, проскакивает бордюр и наезжает еще на 2 человек.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая на трассе в Киевской области произошло ДТП с участием двух авто, одно из которых влетело в остановку.

В прошлом году на Закарпатье водитель специально въехал в толпу людей из пяти человек, в результате чего погибла 34-летняя девушка.

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