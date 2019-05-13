На Донбассе ранены трое украинских военных: подробности

В воскресенье, 12 мая, российско-оккупационные войска 16 раз атаковали позиции украинских военных, в результате чего ранения получили трое бойцов.

Об этом говорится в сводке ООС.

Как отмечается, один из обстрелов проводился с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС сообщили, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще одного воина травмировало в результате взрыва вражеской минометной мины. При этом, как сообщает военная разведка, ответным огнем были ранены двое оккупантов.

В ночь на 13 мая боевики атаковали позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал "Апостроф", накануне стали известны имена военных, которые были ранены 11 мая во время боев на Донбассе.