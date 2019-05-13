На Столичном шоссе в Киеве задержали пьяным скандального экс-нардепа

В Киеве на Столичном шоссе полиция с погоней задержала экс-парламентария Игоря Скосаря в нетрезвом виде.

Об этом сообщает издание "Стопкор".

Журналисты отмечают, что экс-нардеп передвигался на авто своей тещи AudiA8, при этом номера на нем были серии "ВР" – те, которые выдаются депутатам Верховной Рады, без права передачи третьим лицам. Бывший парламентарий не смог объяснить, каким образом его теща – школьная учительница заработала на такую машину и получила эти номера.

В издании также пишут, что экс-нардеп пытался подкупить патрульных неустановленной суммой в долларах, после того, как демонстрация депутатского удостоверения "не помогла". После провалившейся попытки подкупа Игорь Скосарь попытался сбежать, однако был задержан.

Ранее Игорь Скосарь рассказал прессе, что заплатил определенную сумму денег, чтобы получить мандат народного депутата. Деньги он до этого занял и при этом, по сообщениям прессы, не вернул. По факту подкупа 5 лет назад было открыто уголовное производство, однако никаких данных о расследовании пока нет.