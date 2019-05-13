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Украинские военные рассказали об атаке боевика-смертника на Донбассе: фото 18+

понедельник, 13 мая 2019, 22:39
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На Донбассе боевик подорвал себя гранатой, пытаясь совершить массовое убийство бойцов ВСУ.

Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского в Facebook, публикуя фото боевика-смертника.

"В ходе непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "таварищей" рассчитывать ранен не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто будет намереваться приблизиться и попытаться помочь несчастному. И граната сдетонировала раньше задуманного", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик рассказал, почему они боятся наступать на Киев.

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