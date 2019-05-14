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В сети разгорелся скандал из-за смерти молодой девушки в больнице Кривого Рога: опубликованы фото

вторник, 14 мая 2019, 18:25
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Фото: соцсети

В Кривом Роге разгорелся громкий скандал из-за смерти молодой девушки с участием врачей одной из местных больниц.

Об этом в Facebook написала мать умершей месяц назад девушки.

"Три дня ее лечили в терапевтическом отделении 16 горбольницы Кривого Рога, потом ее перевели в реанимацию подышать кислородом, как сказали на пару дней, состояние и самочувствие её было нормальное. Но так называемое лечение в реанимации 16 горбольницы Кривого Рога оказалось катастрофой. Сначала ей прокапали неконтролируемое количество жидкости, и организм не справился с выведением, в результате чего возникли сильнейшие отеки наружных и внутренних органов. Через три дня "лечения" у Аннушки остановилось сердце, до этого времени жалоб на работу сердца не было. Доктора приписали себе героический поступок, из-за того, что вывели ее из состояния клинической смерти, но умолчали, что привело к остановке практически здорового сердца", - написала она.

Мать девушки несколько раз в день приходила к ней в больницу и "не могла без слез смотреть на нее".

"Состояние Ани с каждым днем стало ухудшаться. В течение 27 дней стоял катетер в мочевике, его не меняли, он был забит, вследствие чего возник сильный воспалительный процесс, моча вышла в наружные ткани и во внутренние органы. Организм был отправлен. Аннушка не выдержала "лечения" и умерла...." – добавила мать девушки.

Как сообщал "Апостроф", ранее умер ветеран АТО, попавший в громкий скандал с врачом-сепаратисткой.

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