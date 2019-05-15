Водителю сломало шею: опубликовано видео момента серьезного ДТП с грузовиком под Белой Церковью

Во вторник, 14 мая, в Киевской области, недалеко от Белой Церкви, легковой автомобиль врезался в грузовик: двое людей серьезно пострадали.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube странице "dtp.kiev.ua".

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Honda заснул за рулем. Он, а также водитель грузовика получили серьезные травмы и были госпитализированы.

"Сон за рулём и двое в реанимации: водителя Хонда раздавило о руль, водителю ЗИЛа сломало шею… Благодаря оперативной реакции свидетелей, спасателей и скорых люди выжили", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 14 мая в Киевской области произошло страшное ДТП с участием двух транспортных средств.