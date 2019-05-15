Задержан вице-чемпион мира, убивший в Киеве байкера: фото и скандальные подробности

В поселке Глеваха под Киевом сотрудники полиции задержали бывшего чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, которого обвиняют в убийстве на дороге мотоциклиста.

Об этом на своей странице в Facebook пишет замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как отмечается, убийство произошло 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве. Мужчина 1981 года рождения двигался на мотоцикле и был убит двумя выстрелами. Дмитрий Слепченко был задержан, и позже арестован по обвинению в убийстве.

"Согласно действующему решению Дарницкого районного суда Киева Слепченко должен находиться в Киевской городской психоневрологической больнице закрытого типа в Глевахе Киевской области. Но он свободно передвигался на авто Лексус LX, который зарегистрирован на имя его сожительницы. Более того, задержали его в Глевахе во время просмотра фильма в кинотеатре. На сегодня у следствия Нацполиции очень много вопросов как к Слепченко Дмитрию, который совершил побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа, так и к руководству самого заведения, которое, насколько нам известно, способствовало этому неоднократно", – пишет Аброськин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", причинной громкого убийства 36-летнего мотоциклиста Юрия Калиниченко на Харьковском шоссе в Киеве стал конфликт между участниками дорожного движения.