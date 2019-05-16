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Гибель семьи в жуткой аварии под Сумами: стало известно о смерти осиротевшего мальчика

четверг, 16 мая 2019, 16:25
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Единственный, кто пережил ДТП, произошедшее в Сумской области 21 апреля, тринадцатилетний Богдан Горлач, умер в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его сестра, Полина Горлач.

В аварии, которая произошла в Конотопском районе, возле села Шаповаловка, погибло 4 человека, в том числе отец и мать Богдана. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Как сообщалось, пострадавшему ребенку удалили селезенку. Также он получил разрыв почки и печени.

"Сегодня очень солнечный день. И в этот день перестало биться сердце моего брата Богдана. Последние дни он провел в реанимации Охмадета под наблюдением лучших врачей. Они сделали все возможное, чтобы он жил. Позвоните своим родным, скажите как вы их любите. Чтобы не стало слишком поздно. И радуйтесь жизни. Она у вас одна", – написала Полина Горлач.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появились новые детали смертельного ДТП в Сумской области, в котором погибли четыре человека.

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