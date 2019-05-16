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В центре Киева произошли стычки евробляхеров с полицией: опубликованы видео

четверг, 16 мая 2019, 14:14
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В четверг, 16 мая днем в Киеве, у здания Верховной Рады произошла потасовка между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок на месте акции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что полицейские окружили один из автомобилей с европейскими номерами и потребовали у его водителя открыть капот.

Проведение акции и движение по ул.Грушевского таким образом былизаблокированы. Этот факт возмутил участников митинга, и они вступили с полицейскими в конфликт, перешедший в потасовку. Одного из нападавших правоохранители задержали и увели к позициям сил правопорядка под зданием парламента. Митингующих к нему не пустили.

Также полицейские не сняли оцепления с задержанного на дороге авто, и в данный момент акция владельцев авто на еврономерах приостановлена.

Ранее митингующие объявили о своих требованиях. Они намерены добиваться пролонгации права оформления своих автомобилей с оплатой всех налогов до 1 января 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", с утра 15 мая, сотни владельцев автомобилей на еврономерах пикетировали правительственный квартал. По этой причине, проезд в центре Киева был затруднен.

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