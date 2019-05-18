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ВСУ жестко отомстили боевикам за раненых на Донбассе

суббота, 18 мая 2019, 20:34
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В пятницу, 17 мая, бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам на Донбассе, уничтожив 2 боевиков и ранив 12.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил в районе проведения операции за прошедшие сутки двух оккупантов было уничтожено, еще 12 - получили ранения", - уточняют в пресс-центре.

Отметим, что в этот день в результате обстрелов боевиков, которых было семь, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 18 мая, боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 в Луганской области.

В этот день трое украинских военных получили ранения на Донбассе.

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