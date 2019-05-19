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Наемник из России пополнил "бригаду 200" на Донбассе: фото

воскресенье, 19 мая 2019, 09:57
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13 мая "бригада 200" пополнилась очередным российским боевиком Пономаревым Анатолием с Донбасса.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что боевик Понамарев сам из российского города Саратов, воевал на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

По данным сайта "Миротворец", Пономарев умер из-за проблем с сердцем после ранения. Родился он в России 29 марта 1975 года.

Как сообщал "Апостроф", 15 мая вследствие болезни умер боевик ЛНР из подразделения "Призрак" Олег Кучумов по кличке "Звезда".

Также еще на одного боевика на Донбассе стало меньше. Речь идет о боевике НВФ, который был ликвидирован украинскими военнослужащими на Донбассе 5 февраля.

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