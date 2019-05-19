В Житомире мощный пожар охватил АЗС: фото и видео с места ЧП

19 мая в Житомире на улице Восточной произошел масштабный пожар: здесь вспыхнула цистерна с топливом.

Как заявила спикер патрульной полиции Житомирской области Татьяна Носадчук, во время инцидента один человек пострадал.

"На пожаре работает 10 экипажей ГСЧС и 9 экипажей патрульной полиции. В настоящее время перекрыто движение по улице Восточной. Минут 5 назад удалось потушить пламя. По предварительной информации загорелась цистерна с топливом. В результате происшествия один человек получил ожоги пламенем и была госпитализирована", - отметила представитель полиции.

Причины возгорания уточняются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессе произошел пожар на территории бывшего военного склада, который расположен в районе 3-й станции Люстдорфской дороги.