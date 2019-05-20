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Шаровая молния устроила взрыв в жилом доме под Тернополем: фото

понедельник, 20 мая 2019, 03:14
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В Чертковском районе Тернопольской области в жилом доме прогремел взрыв, который был вызван шаровой молнией.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Нацполиции Тернопольской области, в результате инцидента никто не пострадал.

"Несчастный случай произошел 18 мая, около 17 год. в селе Джурин Чертковского района. Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась", - сообщили в полиции.

Взрыв повредил подвесной потолок, который обрушился.

На момент инцидента внутри здания находились двое взрослых и пятеро детей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы продолжают выкладывать новые кадры мощного торнадо, прошедшего в Новоград-Волынском (Житомирская область).

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