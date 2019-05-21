Под Киевом поймали педофила

В Киевской области полиция задержала педофила, который вступил в сексуальную связь со школьницей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Инцидент произошел в Белоцерковском районе 18 мая около 03:00. Заявление о происшествии поступило в полицию от матери несовершеннолетней. Она рассказала, что 23-летний житель села Поправка возвращался ночью домой с ее 14-летней дочерью. Но неподалеку лесополосы вблизи села парень вступил с девушкой в половую связь.

Правоохранительные органы внесли указанные сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и начали уголовное производство. Полицейские также установили личность злоумышленника. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 155 УК Украины, а именно природные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Парню избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Досудебное расследование данного уголовного производства продолжается.

Как сообщал "Апостроф", под Черкассами (в городе Смела) девушка пыталась свести счеты с жизнью после того, как отец заставлял ее сниматься голой на камеру.