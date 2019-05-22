ВСУ нанесли смертельный удар по снайперской точке боевиков: опубликовано видео

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" нанесли мощный удар по замаскированной позиции снайпера боевиков на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона ВСУ, подполковник Вячеслав Власенко с позывным "Филин", опубликовав также видео последствий удара.

"Все, что осталось от тщательно скрытой позиции сепарського снайпера. Бойцы ОШБ "Донбасс-Украина" молодцы!", - написал он.

На вопрос одного из комментаторов, выжил ли кто-то из боевиков после удара, Власенко ответил: "Все в хлам".

Напомним, недавно на Донбассе ликвидирован 24-летний Владимир Яковенко, известный в рядах боевиков под прозвищем "Амбал".

Как сообщал "Апостроф", появилось видео подготовки необычных снайперов ВСУ.

Ранее в Луганской области бойцы ВСУ ликвидировали снайперскую пару.