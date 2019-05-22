Задержанный топ-чиновник может быть частью преступной группы замглавы минсоцполитики Крентовской - СМИ

И.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, которого Печерский районный суд Киева взял под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн., может являться частью преступной группы с членством первого заместителя министра социальной политики Ольги Крентовской.

Об этом сообщает НБЖР со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований.

Кроме Ярошенко суд определил меры пресечения и его окружению. Заместителю руководителя управления Государственной службы избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 9,6 млн гривен. Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Валерий Ярошенко был задержан вечером 16 мая правоохранители сотрудниками Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. Он и другие руководители Государственной службы занятости и Министерства социальной политики систематически требовали и получали неправомерную выгоду при финансировании по договорам строительства и капитального ремонта подчиненных центров занятости в регионах.

Согласно сообщению ГБР, была задокументирована передача 480 000 гривен за подписание акта выполненных работ по строительству Житомирского центра занятости - заместителю начальника управления организации материально-технического обеспечения ГСЗ. Эти средства в служебном кабинете он передал начальнику этого управления. Далее их получил водитель для дальнейшей передачи и.о. главы госслужбы занятости Валерию Ярошенко. Водитель пытался вывезти деньги на автомобили, после чего все участники схемы были задержаны.

До этого раньше было задокументировано два эпизода передачи 200 тыс. грн. и 120 тыс. грн. за подписание актов выполненных работ.

В результате задержания сотрудники ГПУ и Нацполиции провели одновременно 28 обысков в служебных помещениях Министерства социальной политики и Государственной службы занятости.

По словам источника НБЖР, обыскивали также кабинет первого заместителя министра социальной политики Ольги Крентовской.

«Есть сведения, что Крентовская причастна к ряду коррупционных схем по незаконному выводу средств Пенсионого Фонда и Фондов социального страхования Украины, а также к ряду «сделок» по отмыванию средств из Государственной службы занятости», – отмечает собеседник НБЖР.