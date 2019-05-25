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На Закарпатье трое преступников напали на пограничника: опубликованы фото

суббота, 25 мая 2019, 23:02
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В пятницу, 24 мая, на работника приграничной службы напали трое неизвестных.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

Инцидент произошел в пгт Солотвино, когда офицер оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления возвращался со службы домой. К нему подъехал автомобиль марки Chevrolet с номерами украинской регистрации, и оттуда вышли трое злоумышленников.

"Двое из них, угрожая пограничнику, пытались применить физическую силу и использовали относительно охранника границы газовый баллончик слезоточивого и раздражающего действия. Пограничник, с целью самозащиты, совершил предупредительный выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль, после чего нападавшие скрылись. У офицера медики диагностировали ожоги слизистых оболочек глаз", - говорится в сообщении.

По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Позже полицейские задержали всех трех фигурантов дела. Ими оказались местные жители, а полиция выясняет подробности и причины происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в аэропорту "Борисполь" гражданин Марокко, летевший рейсом из Стамбула, напал на пограничника.

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