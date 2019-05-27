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Под Луганском поймали беглого боевика ЛНР: видео

понедельник, 27 мая 2019, 01:15
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В Луганской области задержали 61-летнего жителя г. Сорокино (ранее г. Краснодон), который с января по декабрь 2015 года занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В подразделении мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г. Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения.

Меньше чем за год пособник оккупантов решил покинуть подразделение боевиков из-за тяжелых условий труда и плохое отношение командиров.

Сейчас мужчину передано в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео побега "спецназа" боевиков с позиции на Донбассе.

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