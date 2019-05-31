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25-летний боевик ЛНР пополнил "200 бригаду": опубликованы фото

пятница, 31 мая 2019, 03:34
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На Донбассе был ликвидирован очередной боевик – 25-летний уроженец Счастья Луганской области Олег Читак.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что обстоятельства смерти юного боевика пока достоверно не известны.

"Читак Олег Андреевич (Счастье, 27/03/94) стал груз 200 27/04/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - пишет блогер.

Из профиля Читака на сайте "Миротворец" можно узнать, что он был наводчиком огня в разведке террористической группировки ЛНР. На "службу" он вступил в декабре 2015 года.

Пользователи в комментариях пошутили, что молодой человек такой наружности мог бы найти себе не такую опасную и более полезную работу.

Как сообщал "Апостроф", 25 мая в результате противостояния с украинскими силовиками на востоке Украины погиб боевик с двумя татуировками со свастикой на теле.

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